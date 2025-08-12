Königshausexpertin verrät Details: Von Mental Health bis Gap Year: So wachsen die Royals von heute auf

Die jungen Thronfolgerinnen Amalia, Ingrid, Leonor und Elisabeth oder auch Christian von Dänemark hadern nicht mit ihrem Schicksal. Königshausexpertin Julia Melchior erklärt das Geheimnis glücklicher Königskinder - es geht um Work-Life-Balance, Coaching und Abschottung.
Eine Generation junger Royals erobert Europas Thronsäle - selbstbewusst, gut vorbereitet und erstaunlich gelassen. Ob Kronprinz Christian von Dänemark (19), Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21), Prinzessin Estelle von Schweden (13) oder Leonor von Spanien (19), Elisabeth von Belgien (23) und Amalia der Niederlande (21): Sie alle scheinen ihr künftiges Amt anzunehmen, ohne damit zu hadern. Königshausexpertin Julia Melchior verrät im Interview mit spot on news anlässlich ihres neuen TV-Dokumentarfilms "Royal Family - Hollands königliche Geschwister" (12. August, 20:15 Uhr, ZDF sowie Mediathek), was das Geheimrezept für diese neue Gelassenheit und damit glückliche Königskinder ist.