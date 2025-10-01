Königshaus in den Niederlanden: Kronprinzessin Amalia beginnt Militärausbildung

Das Königshaus gibt bekannt: Am Dienstag wurde Kronprinzessin Amalia der Rang als Matrosin dritter Klasse und der Rang als Gefreite dritter Klasse bei der Armee und der Luftwaffe verliehen.

Neben ihrem Jurastudium in Amsterdam hat die niederländische Kronprinzessin Amalia (21) ihre militärische Ausbildung als Matrosin und Soldatin begonnen. "Die Prinzessin von Oranien beginnt ihre Ausbildung am Defensity College am 30. September", teilt das Königshaus in Den Haag mit. Ein wichtiger Schritt der Thronfolgerin für ihre künftige Rolle als Königin.

"Seine Königliche Hoheit hat die Prinzessin von Oranien in das Reservepersonal der Streitkräfte, in den Rang einer Matrosin dritter Klasse bei der Königlichen Marine und in den Rang einer Soldatin dritter Klasse bei der Königlichen Armee und der Königlichen Luftwaffe ernannt", heißt es in der offiziellen Bekanntmachung über die älteste Tochter von König Willem-Alexander (58) und Ehefrau Máxima (54). Sie werde verschiedene theoretische Module und Schulungen des Programms absolvieren und zunächst als Werkstudentin im Verwaltungsstab des Verteidigungsministeriums arbeiten.

Praktischer Teil verschoben

Aufgrund von Amalias Armbruch nach dem Sturz von einem Pferd kann sie zunächst nicht an allen körperlichen Ausbildungsteilen des anstehenden Militärprogramms teilnehmen. Diese will sie erst nach vollständiger Genesung nachholen. In der Mitteilung heißt es dazu: "Die allgemeine militärische Ausbildung wurde verschoben, bis sie sich vollständig von ihrem Armbruch erholt hat. Nach Abschluss der allgemeinen militärischen Ausbildung wird sie zur Unteroffizierin befördert."

Die Prinzessin übe ihre Tätigkeit unentgeltlich aus und ihre Studienzeit gelte als Privatsache, betont der Hof in seiner Mitteilung. "Das Programm des Defensity College trägt zur persönlichen, beruflichen und militärischen Entwicklung bei."

Erst im Juli hatte Amalia das Ende ihres Bachelor-Studiums gefeiert. Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus ein Foto, auf dem Amalia mit traditionellem Absolventenhut stolz in die Kamera lächelt. Nach dem Abschluss hat sie ihr zweites Bachelor-Studium in niederländischem Recht begonnen.

Amalia ist die erste Frau der königlichen Familie im Militärdienst. Neben der 21-Jährigen hat das Königspaar noch zwei weitere Töchter. Die 20-jährige Alexia und Schwester Ariane (18).