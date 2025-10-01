Königshaus in den Niederlanden: Kronprinzessin Amalia beginnt Militärausbildung

Das Königshaus gibt bekannt: Am Dienstag wurde Kronprinzessin Amalia der Rang als Matrosin dritter Klasse und der Rang als Gefreite dritter Klasse bei der Armee und der Luftwaffe verliehen.
Neben ihrem Jurastudium in Amsterdam hat die niederländische Kronprinzessin Amalia (21) ihre militärische Ausbildung als Matrosin und Soldatin begonnen. "Die Prinzessin von Oranien beginnt ihre Ausbildung am Defensity College am 30. September", teilt das Königshaus in Den Haag mit. Ein wichtiger Schritt der Thronfolgerin für ihre künftige Rolle als Königin.