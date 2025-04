1 Die Löscharbeiten der Feuerwehr in Königsbronn dauerten knapp sechs Stunden. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Das Gebäude gehörte zu einer Gaststätte und wurde unter anderem als Lager genutzt. Wieso brach das Feuer aus?











Beim Brand einer Scheune ist Schaden in Höhe von 400.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Die Scheune, die auf dem Grundstück einer Gaststätte in Königsbronn (Kreis Heidenheim) stand, war am Montag niedergebrannt. In der Scheune befanden sich laut Polizei Vorräte, zwei Kühlhäuser, eine Werkstatt und eine Altpapieranlage.