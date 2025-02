Nach dem Fund eines toten Radfahrers steht laut Polizei eine 85-jährige Frau als mutmaßliche Unfallverursacherin unter Verdacht. Der 68 Jahre alte Mann war im Landkreis Heidenheim am Mittwoch von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Zu diesem Schluss kam auch eine angeordnete Obduktion.

Die Autofahrerin soll zunächst unerkannt geflüchtet sein. Am Mittwochnachmittag wurde das mutmaßliche Unfallfahrzeug gefunden. Ein Zeuge hatte den Radfahrer den Angaben nach auf einer Straße in Königsbronn entdeckt. An der Unfallstelle fand die Polizei mehrere Fahrzeugteile, eine Sonderkommission wertete die Spuren aus.

Gegen die Frau wird wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ihr Führerschein wurde einbehalten.