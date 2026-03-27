Inhaber Daniel Brunner zieht einen Schlussstrich: Am Samstag fällt der letzte Vorhang für das Kaufhaus Mitte im Königsbau. Im Juni kommt ein neuer Laden – mit interessantem Konzept.
Das Kaufhaus Mitte wird am Samstag, 28. März, zum letzten Mal seine Türen öffnen. Danach ist Schluss – nicht nur im Königsbau, sondern grundsätzlich. „Alles hat ein Ende. Wirklich alles“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des Geschäfts. „Mein Kaufhaus Mitte wird demnächst 10 Jahre alt. Das ist eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass es seit Corona für den Einzelhandel stetig bergab ging“, schreibt Inhaber Daniel Brunner. Man hoffe ja immer auf Besserung. Aber Brunner scheint den Glauben daran verloren zu haben: „Der stetige Kampf bringt einen immer wieder zum Nachdenken: Macht das wirklich Sinn? Willst du das wirklich? Jeden Tag abrufbar sein, Wochenendarbeit, ständig die Kohlen aus dem Feuer holen?“ Irgendwann habe dann die Vernunft gesiegt.