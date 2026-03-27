Das Kaufhaus Mitte wird am Samstag, 28. März, zum letzten Mal seine Türen öffnen. Danach ist Schluss – nicht nur im Königsbau, sondern grundsätzlich. „Alles hat ein Ende. Wirklich alles“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des Geschäfts. „Mein Kaufhaus Mitte wird demnächst 10 Jahre alt. Das ist eine lange Zeit, wenn man bedenkt, dass es seit Corona für den Einzelhandel stetig bergab ging“, schreibt Inhaber Daniel Brunner. Man hoffe ja immer auf Besserung. Aber Brunner scheint den Glauben daran verloren zu haben: „Der stetige Kampf bringt einen immer wieder zum Nachdenken: Macht das wirklich Sinn? Willst du das wirklich? Jeden Tag abrufbar sein, Wochenendarbeit, ständig die Kohlen aus dem Feuer holen?“ Irgendwann habe dann die Vernunft gesiegt.

„Mein Mietvertrag läuft zum Frühjahr aus, und ich denke es ist an der Zeit aufzuhören. Die Überlegung steht schon lange im Raum und jetzt ist es soweit“, schreibt Brunner. „Die Entscheidung schmerzt natürlich, zumal das Konzept riesigen Anklang gefunden hat.“ Unter dem Motto „Make The Königstrasse Great Again“ eröffnete Brunner im März 2017 seinen „Concept Store“ in den Königsbau-Passagen. Seine Angebotspalette sah so aus: „Produkte mit Seele, die eine Geschichte zu erzählen haben, die besonders sind.“ Bis Ende Dezember 2017 sollte das Kaufhaus Mitte zunächst geöffnet sein. Doch sein Shop-in-Shop-Konzept kam so gut an, dass Daniel Brunner weitermachte.

Sein Schwerpunkt: Nachhaltigkeit sowie regionale und kleine Labels. „Und das wird immer so bleiben“, versprach Brunner im Interview mit unserer Zeitung. Gin aus Stuttgart, Upcycling-Taschen und Äffle- und Pferdle-Produkte: Das und vieles mehr konnte man im Kaufhaus Mitte finden – auch wenn der Standort das eine oder andere Mal gewechselt hat. Das Ende des Kaufhauses wird am Samstag nun aber dort stattfinden, wo alles begann: im Königsbau. Daniel Brunners Kinderladen Pippi & Annika, der gleich nebenan zu finden war, hat schon geschlossen.

Alles muss raus! Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Und was macht Brunner ab April? „Das weiß ich jetzt noch nicht. Das muss ich auf mich zukommen lassen“, schreibt er auf Instagram. Aber: „Ich kann nur alle kleinen Läden und Labels da draußen ermutigen: auch wenn der Weg steinig ist – haltet durch!“ Er schließt seinen Beitrag mit dem Dank an seine Kundinnen und Kunden: „Danke an die vielen, lieben Gäste, für das Vertrauen und den Kampf gegen die Einöde in unseren Innenstädten.“

Daniel Brunner im Interview mit unserer Zeitung 2018 Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Und was passiert mit den Räumlichkeiten der BW-Stiftung, wenn das Kaufhaus Mitte ausgezogen ist? „Im April und Mai wird renoviert“, sagt Simon Schreiber, der Leiter des Amtes Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Ab dem 1. Juni übernimmt dann Grüne Erde die Flächen. Die Eröffnung erfolgt nach Abschluss der Umbauarbeiten, ein genauer Termin steht derzeit noch aus. Schreiber: „Mit Grüne Erde wird künftig ein Unternehmen mit umweltbewusster Philosophie im Königsbau vertreten sein. Das ist eine wertvolle Bereicherung für das bereits bestehende Angebot vor Ort.“

1983 im oberösterreichischen Almtal gegründet, ist Grüne Erde bis heute ein eigentümergeführtes Unternehmen – mit einer Möbeltischlerei in Kärnten und einer Matratzenfertigung in Oberösterreich. In den 13 Geschäften in Deutschland und Österreich findet man Möbel, Matratzen, Heimtextilien, Kleidung, Wohnaccessoires und Hautpflegeprodukte.