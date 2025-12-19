Königlicher Empfang für die Royal Navy: Erster Auftritt von Charles und Camilla seit der guten Nachricht

König Charles III. und Königin Camilla gaben im St.-James-Palast in London einen Empfang, um die Rückkehr der "HMS Prince of Wales", dem Flugzeugträger-Flaggschiff der Royal Navy zu feiern. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Königspaares, seit dem positiven Gesundheits-Update von Charles.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gaben einen ganz besonderen Empfang für die Royal Navy im St.-James-Palast in London. Zu diesem Anlass feierten die Royals gemeinsam mit Seeleuten der Navy die Heimkehr der "HMS Prince of Wales" - dem Flugzeugträger-Flaggschiff der Royal Navy, das zuvor acht Monate lang auf hoher See im Einsatz war.

Der festliche Anlass war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Königspaares, seit Charles letzte Woche die "guten Nachrichten" über seinen Gesundheitszustand verkündete. Am 12. Dezember wandte er sich in einer Videobotschaft im Rahmen der Kampagne "Stand Up To Cancer" vom TV-Sender Channel 4 ans Volk.

Er sagte, dass seine Krebsbehandlung im neuen Jahr reduziert werden könne. "Heute kann ich Ihnen die gute Nachricht mitteilen, dass dank einer frühzeitigen Diagnose, einer wirksamen Behandlung und der Einhaltung der Anweisungen der Ärzte mein eigener Behandlungsplan für Krebs im neuen Jahr verkürzt werden kann", sagte König Charles unter anderem.

Schiffsbesatzung trifft auf Königspaar

Beim Empfang im St.-James-Palast unterhielten sich Charles und Camilla angeregt mit Seeleuten der Besatzung des Flugzeugträgers und mit deren Familien. Das Königspaar bedankte sich bei den Mitarbeitenden der Operation für ihren langen Dienst und die Entbehrungen der Familien während der achtmonatigen Mission. Zuvor hielt Königin Camilla laut Berichten eine private Audienz für die scheidenden und neu antretenden Kapitäne des Schiffes ab.