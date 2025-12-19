Königlicher Empfang für die Royal Navy: Erster Auftritt von Charles und Camilla seit der guten Nachricht

König Charles III. und Königin Camilla gaben im St.-James-Palast in London einen Empfang, um die Rückkehr der "HMS Prince of Wales", dem Flugzeugträger-Flaggschiff der Royal Navy zu feiern. Es war der erste gemeinsame Auftritt des Königspaares, seit dem positiven Gesundheits-Update von Charles.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) gaben einen ganz besonderen Empfang für die Royal Navy im St.-James-Palast in London. Zu diesem Anlass feierten die Royals gemeinsam mit Seeleuten der Navy die Heimkehr der "HMS Prince of Wales" - dem Flugzeugträger-Flaggschiff der Royal Navy, das zuvor acht Monate lang auf hoher See im Einsatz war.