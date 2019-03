8 Herzogin Catherine spielt mit Kindern im Henry Fawcett Children’s Centre. Foto: Pool The Sun

Manche Pflichten im britischen Königshaus sind lustiger als andere: Die Herzogin von Cambridge hat den Dienstag in einem Kindergarten in London verbracht.

London - Herzogin Catherine hat am Dienstag einen Kindergarten in der Londoner Innenstadt besucht und scheint dabei fast genauso viel Spaß am Spielen zu haben, wie die Kinder selbst.

Nach Angaben des Kensington Palace soll Herzogin Kate an der „Together-Time“ des Henry Fawcett Children’s Centre teilgenommen haben um sich von den Fortschritten eines gemeinsamen Eltern-Kind-Programmes zu überzeugen.

Der sogenannte „Parent and Infant Relationship Service“ soll Eltern dabei helfen, sich an die neue Aufgabe und die einhergehende Verantwortung des Elternseins zu gewöhnen. In gemeinsamen Spielstunden soll die Beziehung zwischen Kind und Eltern gestärkt werden. Die Herzogin und dreifache Mutter schien begeistert von dem Programm und spielte munter mit den Kleinen.

Sie trug eine lilafarbene Bluse aus Seide mit einer schwarzen, weiten Hose. Eine große Schleife an der Halspartie der Bluse setzte Akzente.