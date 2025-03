Königlicher Besuch auf der Buchmesse: Mette-Marit eröffnet Stand in Leipzig

Ein seltener royaler Besuch steht der Leipziger Buchmesse bevor: Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen wird den Gastlandstand eröffnen. Die Literaturliebhaberin reist mit über 40 Autoren aus ihrer Heimat an.

Die Leipziger Buchmesse bereitet sich auf einen ganz besonderen Gast vor: Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (51) wird am 27. März 2025 den Stand des diesjährigen Gastlandes Norwegen persönlich eröffnen. Unter dem Motto "Traum im Frühling" präsentiert sich die nordische Literaturszene in der Schaubühne Lindenfels.

Die Norwegerin gilt als passionierte Leserin und wird in ihrer Rolle als Botschafterin der norwegischen Literatur nach Leipzig reisen. Bei dem offiziellen Termin wird sie von Norwegens Kultur- und Gleichstellungsministerin Lubna Jaffery begleitet.

Lesen Sie auch

Literaturliebe als königliche Mission

Der Besuch der Kronprinzessin unterstreicht die Bedeutung der literarischen Tradition in Norwegen. "Du skal skrive ditt eget liv", zu Deutsch "du sollst dein eigenes Leben (auf)schreiben", lautete bereits vor 130 Jahren das erste Gebot der Kristiania-Bohème, die sich die Künstlerszene der norwegischen Hauptstadt Oslo Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat. Diese Maxime scheint bis heute in der norwegischen Literaturszene lebendig zu sein, wie die Leipziger Buchmesse in ihrer Ankündigung mitteilt.

Rund 40 Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren werden aus Norwegen in die sächsische Stadt kommen und bei der Veranstaltung "Leipzig liest" während der Messe vom 27. bis 30. März die breite Vielfalt der nordischen Literatur präsentieren. Das Programm umfasst zeitgenössische Literatur, epische und historische Erzählungen, nordische Kriminalromane, Sachbücher sowie Literatur für Kinder und junge Erwachsene. Auch die samische Literatur wird vertreten sein. Die Samen sind ein indigenes Volk, dessen Siedlungsgebiet sich über Teile Schwedens, Norwegens und Finnlands erstreckt.

Zu den angekündigten Autoren gehören unter anderem Johan Harstad mit seinem Werk "Unter dem Pflaster liegt der Strand", Linn Strømsborg mit "Verdammt wütend" und Tore Renberg, der seine "Lungenschwimmprobe" vorstellt. Auch Trude Teige mit "Der Junge, der Rache schwor" und Matias Faldbakken mit seinem Werk "Armes Ding" werden ihre neuen Bücher präsentieren.

Königliches Interesse an Kultur

Die Ehefrau von Kronprinz Haakon (51) wird zur Eröffnungszeremonie des Gastlandstandes erwartet. Laut Ausstellungsseite findet diese zwischen 11 und 12 Uhr statt. Neben der Kronprinzessin werden auch die norwegischen Autoren Karl Ove Knausgård und Maja Lunde an der Eröffnung teilnehmen.

Dass eine Kronprinzessin persönlich zur Leipziger Buchmesse reist, unterstreicht die Bedeutung des kulturellen Austauschs zwischen Deutschland und Norwegen. Mette-Marit ist für ihr Engagement im Kulturbereich bekannt und hat sich in der Vergangenheit immer wieder als begeisterte Leserin gezeigt.