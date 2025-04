Königliche Terminkollision: König Willem-Alexander: Doetinchem statt Rom - und was ist mit Máxima?

Während die niederländische Regierung bei der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom vertreten sein wird, bleibt König Willem-Alexander in den Niederlanden, um den Königstag in Doetinchem zu feiern. Reist Máxima alleine nach Rom?

Terminkollision für das niederländische Königshaus: Während die Welt Abschied von Papst Franziskus (1936-2025) nimmt, wird König Willem-Alexander (57) nicht bei der Beerdigung in Rom anwesend sein. Der Monarch wird stattdessen wie geplant am 26. April 2025 den traditionellen Königstag in Doetinchem feiern, wie aus einer aktuellen Mitteilung des Königshauses hervorgeht.

Die Entscheidung wirft Fragen auf, da traditionell Staatsoberhäupter bei Beisetzungen von Päpsten anwesend sind. Besonders interessant: In der offiziellen Mitteilung wird nicht explizit erwähnt, ob Königin Máxima (53) - wie der verstorbene Papst gebürtige Argentinierin - ebenfalls in Doetinchem bleiben wird oder möglicherweise als Vertreterin des Königshauses nach Rom reist.

Regierung übernimmt Vertretung in Rom

Die niederländische Regierung wird bei der Trauerfeier für den Papst durch hochrangige Vertreter repräsentiert sein. Laut Mitteilung des Königshauses werden Ministerpräsident Schoof und Außenminister Veldkamp nach Rom reisen, um an der Beisetzung teilzunehmen.

"Im Namen der Regierung nehmen Ministerpräsident Schoof und Außenminister Veldkamp an der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom teil", heißt es in der Erklärung. Die Abwesenheit des Königs wird damit durch die Anwesenheit der Regierungsspitze kompensiert.

Königspaar zeigte sich betroffen

Trotz seiner Entscheidung, nicht zur Beerdigung zu reisen, hat König Willem-Alexander gemeinsam mit Königin Máxima am Montag, den 21. April, seine tiefe Betroffenheit über das Ableben des katholischen Kirchenoberhaupts zum Ausdruck gebracht. Das Königspaar sei "zutiefst betrübt" vom Tod des Papstes und würde "die Erinnerung an ihn in Dankbarkeit wertschätzen", wie es in der Mitteilung auf Instagram weiter heißt.

Königstag geht vor

Die Entscheidung des Königs, den Königstag in Doetinchem zu priorisieren, könnte als Zeichen interpretiert werden, dass nationale Verpflichtungen für das Königshaus Vorrang haben. Der Königstag, der den Geburtstag des Monarchen (27. April) feiert, ist in den Niederlanden ein wichtiger nationaler Feiertag und wird im ganzen Land festlich begangen.

Die Feierlichkeiten in Doetinchem werden wie geplant stattfinden, allerdings mit einer Anpassung im Zeitplan: Die Live-Übertragung im niederländischen Fernsehen beginnt erst um 12 Uhr mittags, "im Hinblick auf die Beerdigung von Papst Franziskus" - also mit Rücksicht auf die ab 10 Uhr in Rom stattfindende Beerdigung.

Neben König Willem-Alexander werden in Doetinchem auch weitere Mitglieder des Königshauses und der königlichen Familie erwartet. Ob Königin Máxima und ihre drei Töchter dabei sein werden, wird in der aktuellen Mitteilung nicht einzeln aufgeführt.