Königin Silvia auch dabei: Kronprinzessin Victoria mit Tochter Estelle bei Paralympics in Paris

1 Kronprinzessin Victoria (M.) mit Königin Silvia (l.) und Prinzessin Estelle bei einem Konzert im September 2023. Foto: imago/PPE

Hoher Besuch in Paris: Gemeinsam mit Tochter Estelle und Mutter Silvia hat Kronprinzessin Victoria am Freitag die Paralympischen Spiele besucht und die schwedischen Athletinnen und Athleten angefeuert.











Drei Generationen schwedischer Royal-Damen in Paris: Kronprinzessin Victoria (47) ist gemeinsam mit Töchterchen Estelle (12) und Königin Silvia (80) für die Paralympischen Sommerspiele in die französische Hauptstadt gereist. Am Freitag (6. September) besuchten sie die Reitwettbewerbe vor Schloss Versailles, wo das schwedische Team am Nachmittag im Mannschaftsevent antrat.