1 Königin Camilla und König Charles am letzten Tag ihrer Nordirland-Reise. Foto: ddp

Zum Abschluss ihrer Nordirland-Reise haben sich König Charles und Königin Camilla gut gelaunt gezeigt. Besonders Camilla sorgte mit ihrem Outfit für einen Farbtupfer im tristen Wolkenwetter.











König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) haben am Freitag ihre Nordirland-Reise mit einem strahlenden Auftritt abgeschlossen. Am dritten Tag besuchte das Paar das Städtchen Banbridge in der Grafschaft Down und schien dabei bestens gelaunt.