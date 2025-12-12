Die belgische Prinzessin Astrid tritt aus gesundheitlichen Gründen von einer wichtigen Aufgabe zurück. Königin Mathilde springt vorerst für ihre Schwägerin ein - als Platzhalterin für Tochter Elisabeth.
Es ist das Ende einer Ära für den belgischen Außenhandel: Nach zwölf Jahren an der Spitze der Wirtschaftsdelegationen tritt Prinzessin Astrid (63) zurück. Wie der belgische Palast bestätigt, geschieht dies auf ausdrücklichen Wunsch der Schwester von König Philippe (65) - und aus gesundheitlichen Gründen.