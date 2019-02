Björn-Steiger-Stiftung will einsteigen Rettungsdienst soll sich bundesweit radikal ändern

Seit 1969 hat die Björn-Steiger-Stiftung aus Winnenden erheblich dazu beigetragen, in Deutschland eine gute Notfallrettung aufzubauen. Doch jetzt übt sie scharfe Kritik, fordert radikale Änderungen – und will selbst aktiv in den Rettungsdienst einsteigen.