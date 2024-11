Königin erkrankt: Ohne Camilla: König Charles lädt zu Empfang in den Buckingham Palast

König Charles hat am Mittwochabend zu einem Empfang in den Buckingham Palast geladen. Die Veranstaltung musste er alleine meistern, Ehefrau Königin Camilla erholt sich derzeit von einer Atemwegsinfektion.

König Charles III. (75) hat am Mittwoch (6. November) zu einem Empfang rund um Nachhaltigkeit in den Buckingham Palast geladen. Er begrüßte Wirtschaftsführer und Klimaorganisationen und tauschte sich mit ihnen aus. Laut "britischer Daily Mail" waren auch der britische Umweltminister Steve Reed (60) und Außenminister David Lammy (52) anwesend.

In den Gesprächen soll es unter anderem um Klimafragen im Vorfeld der UN-Klimakonferenz Cop29 gegangen sein. Trotz des ernsten Anlasses zeigte sich Charles bei dem Empfang heiter und immer wieder lachend. Auch dass er den Empfang alleine bestreiten musste, schien seiner Laune keinen Abbruch getan zu haben: Königin Camilla (77) war bei der Veranstaltung nicht dabei, das sie sich derzeit noch von ihrer Infektion der unteren Atemwege erholen soll.

Lesen Sie auch

Terminabsagen zum Wohle der Gesundheit

Am 5. November gab der Buckingham Palast bekannt, dass die Königin aufgrund ihres Gesundheitszustands zu ihrem großen Bedauern gezwungen sei, einige Termine in dieser Woche abzusagen. "Ihre Majestät, die Königin, leidet derzeit an einer Infektion der unteren Atemwege, für die ihre Ärzte eine kurze Ruhezeit empfohlen haben", heißt es in dem Statement, das unter anderem der BBC vorliegt. Wie die Zeitung "Daily Mail" berichtete, erhole sich die 77-Jährige in ihrem Haus Raymill in Wiltshire von ihrer Infektion und werde dort von Ärzten überwacht.

Die Veranstaltungen rund um den Remembrance Day am 11. November will die Ehefrau des Königs nicht verpassen. In der Erklärung hieß es, dass die Königin sehr hoffe, "dass sie sich rechtzeitig erholt, um an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende wie gewohnt teilnehmen zu können" und entschuldige sich für etwaige "Unannehmlichkeiten oder Enttäuschungen".