7 Die britische Königin Elizabeth II. bei ihrem offiziellen Geburtstag. Foto: AFP/TOBY MELVILLE

Die Queen hat am Samstag ihren offiziellen Geburtstag gefeiert, aufgrund der Corona-Pandemie allerdings in kleinerem Rahmen. Die berühmte Parade Trooping the Colour wurde beispielsweise abgesagt.

London - Die britische Königin Elizabeth II. hat ihren offiziellen Geburtstag mit einer kleineren Militärparade als üblich gefeiert. Statt der auch bei Touristen beliebten Parade Trooping the Colour marschierte am Samstag lediglich eine kleine Zahl von Soldaten und Musikern am Schloss Windsor auf.

Trooping the Colour wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, die Parade besteht üblicherweise aus Hunderten Soldaten und Pferden und auch die königliche Familie zieht in einem Wagen an Zuschauern in London vorbei. Die Luftwaffe fliegt denn zudem über den Buckingham-Palast.

In Elizabeths fast 70 Jahren auf dem Thron wurde die jährliche Trooping the Colour bisher nur einmal abgesagt, 1955 während eines landesweiten Bahnstreiks. Der tatsächliche Geburtstag der Königin ist am 21. April, da wurde sie 94 Jahre alt. Ihr offizieller Geburtstag wurde aber immer mit der Parade im Juni begangen.