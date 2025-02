Königin-Charlotte-Gymnasium in Stuttgart: Tipps von der Basis für Kretschmann und Schopper

Wetter in Stuttgart Erneuter Schneefall am Abend – Glättegefahr am Freitagmorgen

Das Schneegestöber am Donnerstagmorgen in Stuttgart hat selbst den Deutschen Wetterdienst etwas überrascht. In der Nacht auf Freitag wird erneuter Schneefall erwartet. Der DWD warnt vor Glättegefahr.