Königin Camilla: Begegnung mit lebendigen Moos-Menschen in London

Bombenentschärfung in Köln RTL sendet auch morgen noch aus Berlin

In Köln läuft am Mittwoch die größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Noch vor der Entschärfung der drei Weltkriegsbomben zieht der Sender RTL deswegen Konsequenzen und sendet auch am Donnerstag aus Berlin.