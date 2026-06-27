König Charles III. (77) hat am Samstag die siebte Sitzungsperiode des schottischen Parlaments in Edinburgh eröffnet. An seiner Seite: Königin Camilla (78). Beide erschienen in traditioneller schottischer Tracht im Holyrood-Gebäude - der König im Kilt, die Königin in einem leuchtend roten Rock, dazu eine khakigrüne Jacke und ein farblich passender Hut, wie das Magazin "Hello!" berichtet.

Vor dem feierlichen Akt wurde die schottische Krone von Edinburgh Castle die Royal Mile hinunter zum Parlament getragen, begleitet vom Elizabeth Sword und einer Ehrengarde aus jungen Menschen. Im Inneren zogen Krone, Mace und Schwert in einer Prozession in den Plenarsaal ein - getragen unter anderem von drei Athletinnen und Athleten des "Team Scotland", die im Sommer bei den Commonwealth Games in Glasgow antreten werden.

Charles' "wärmste Wünsche" für die neue Sitzungsperiode

Nach den einleitenden Worten von Parlamentspräsident Kenneth Gibson ergriff der Monarch das Wort, um die neue Legislaturperiode offiziell zu eröffnen. Es bereite ihm "die größte Freude", die neue Sitzungsperiode mitzubegehen, sagte Charles laut BBC. Das Parlament sei "ein kraftvoller Ausdruck der demokratischen Tradition Schottlands". Er übermittelte seine "wärmsten Wünsche" für die kommende Sitzungsperiode.

In seiner Antwort betonte der schottische Regierungschef, First Minister John Swinney, den Zusammenhalt: "Dieses Schottland von heute ist eine Nation, geboren aus vielfältigen Identitäten". Das Land habe die Kraft, "jeden vorüberziehenden Sturm aufzunehmen und zu überstehen".

Den feierlichen Rahmen prägten Auftritte, die schottische Kultur in den Mittelpunkt rückten. Unter anderem traten der National Youth Choir of Scotland und der NYCOS BSL Youth Choir auf. Das National Theatre of Scotland, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, führte ein Stück auf. Zum Abschluss spielte Parlaments-Dudelsackpfeifer Stuart McMillan "Bonnie Dundee" und "A Hundred Pipers" im Garten des Hauses.

Nach dem Festakt trafen König und Königin auf von den Abgeordneten nominierte "local heroes" - Menschen, die sich in besonderer Weise um ihre Gemeinden verdient gemacht haben. Unter ihnen war der vier Jahre alte Gregor Corse von den Orkneyinseln, der jüngste "local hero" überhaupt. Er hatte 70.000 Pfund für wohltätige Zwecke gesammelt, indem er - gestützt auf einen Gehrahmen - Runden um sein Haus drehte.

Der Auftritt fügt sich in die Royal Week ein, jene Zeit Ende Juni und Anfang Juli, die der britische Monarch traditionell in Schottland verbringt. Dass die Eröffnung ausgerechnet zu Beginn der Sommerpause stattfindet, hat laut BBC mit der Tradition zu tun: Das erste schottische Parlament war am 1. Juli 1999 feierlich eröffnet worden - an dem Tag, an dem es seine Befugnisse erhielt. Zuletzt hatte Charles das Parlament im September 2024 zum 25-jährigen Jubiläum besucht.

Bei sommerlicher Hitze blieb auch ein Nebenschauplatz nicht aus: Nach BBC-Angaben mussten während der Zeremonie mehrere Soldaten, die den zeremoniellen Dienst versahen, ins Gebäude gebracht werden, nachdem ihnen unwohl geworden war.