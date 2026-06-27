In traditioneller schottischer Tracht haben König Charles III. und Königin Camilla die siebte Sitzungsperiode des Parlaments in Edinburgh eröffnet. Der Monarch würdigte die demokratische Tradition Schottlands.
König Charles III. (77) hat am Samstag die siebte Sitzungsperiode des schottischen Parlaments in Edinburgh eröffnet. An seiner Seite: Königin Camilla (78). Beide erschienen in traditioneller schottischer Tracht im Holyrood-Gebäude - der König im Kilt, die Königin in einem leuchtend roten Rock, dazu eine khakigrüne Jacke und ein farblich passender Hut, wie das Magazin "Hello!" berichtet.