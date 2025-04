König Willem-Alexander: Palast feiert ihn mit einem älteren Porträt

König Willem-Alexander feiert am heutigen Sonntag seinen 58. Geburtstag. Auf dem Instagram-Kanal des niederländischen Königshauses wurde ihm zu Ehren eine würdevolles, in Natur- und Brauntönen gehaltenes Porträt veröffentlicht. Der schlichte Text zum Foto: "König Willem-Alexander feiert heute seinen 58. Geburtstag."

Laut Palast-Homepage stammt das Foto aus einer Serie, die im Dezember 2022 im Schloss Noordeinde geschossen wurde. Unter anderem entstanden dabei auch Fotos mit Willem-Alexanders erstgeborener Tochter, Thronfolgerin Amalia, sowie mit seiner Mutter und Vorgängerin auf dem niederländischen Thron, der heutigen Beatrix Prinzessin von Oranien-Nassau.

Bereits am Samstag wurde anlässlich des royalen Geburtstagskindes der Königstag in den Niederlanden gefeiert. Der Monarch besuchte zusammen mit Ehefrau Máxima und den beiden älteren Töchtern, Kronprinzessin Amalia und Prinzessin Alexia, die Gemeinde Doetinchem in der niederländischen Provinz Gelderland.

Viele Fotos und Video auf dem Palast-Account zeugen von unzähligen geselligen, kulturellen und sportlichen Aktivitäten denen die vier top gestylten Mitglieder der niederländischen Königsfamilie im strahlenden Sonnenschein beiwohnten.

Krönender Abschluss des Nationalfeiertags bildete ein gemeinschaftliches Konzert mit jeder Menge Luftschlangen in den niederländischen Nationalfarben am Ufer der IJssel. "Doetinchem, die Achterhoek und Gelderland haben hier gezeigt, wie man durch Zusammenarbeit, Zusammenleben und Zusammengehörigkeit einen so verrückten Königstag schaffen kann. Lasst uns das beibehalten, lasst uns das jeden Tag im Jahr tun", fasst König Willem-Alexander in dem Post seine Begeisterung ob des kunterbunten Treibens zusammen.

Willem-Alexander folgte seiner Mutter Ende April 2013 auf den Königsthron.