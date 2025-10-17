König und Böwe ermitteln nach den schockierenden Todesfällen mehrerer junger Menschen, die zuvor mit demselben Lehrer Kontakt hatten. Lohnt sich das Einschalten beim "Polizeiruf 110: Tu es!" aus Rostock?
Im "Polizeiruf 110: Tu es!" (19. Oktober, 20:15 Uhr, Das Erste) müssen die Rostocker Ermittlerinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 53) und Melly Böwe (Lina Beckmann, 44) nach mehreren Suiziden aufklären, ob nicht eine übergeordnete Sache dahintersteckt. Werden die jungen Menschen in den Tod getrieben?