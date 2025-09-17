„König Trump“ auf Schloss Windsor empfangen

Der zweite Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien hat begonnen. König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate begrüßten den US-Präsidenten und seine Frau Melania auf Schloss Windsor.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben Donald (79) und Melania Trump (55) in Windsor willkommen geheißen. Dort beginnt der historische zweite Staatsbesuch des US-Präsidenten. Die Trumps, die bereits gestern in London angekommen sind, reisten britischen Medienberichten zufolge per Hubschrauber nach Windsor.