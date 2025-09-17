„König Trump“ auf Schloss Windsor empfangen

Der zweite Staatsbesuch von Donald Trump in Großbritannien hat begonnen. König Charles, Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate begrüßten den US-Präsidenten und seine Frau Melania auf Schloss Windsor.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) haben Donald (79) und Melania Trump (55) in Windsor willkommen geheißen. Dort beginnt der historische zweite Staatsbesuch des US-Präsidenten. Die Trumps, die bereits gestern in London angekommen sind, reisten britischen Medienberichten zufolge per Hubschrauber nach Windsor.

William und Kate begrüßten die prominenten Gäste nach ihrer Ankunft noch am Helikopter und begleiteten sie ein kurzes Stück zu König Charles III. (76) und Königin Camilla (78). Musikalisch untermalt wurde die Begegnung und das freundliche Händeschütteln stilecht von der Band of the Household Cavalry und der Ehrengarde. Anschließend verteilten sich die sechs auf drei Kutschen und fuhren angeregt plaudernd von weiteren Pferden begleitet in einer Prozession zum Schloss.

Königin Camilla ist wieder fit

First Lady Melania Trump trug für das Zusammenkommen ein graues Kostüm zu einem übergroßen, lilafarbenen Hut. Kate wählte laut der "DailyMail" ein bordeauxfarbenes Mantel-Kleid von Emilia Wickstead, einen Hut von Jane Taylor und eine Federbrosche. Königin Camilla war am farbenfrohsten: Sie erschien bei dem Empfang in einem leuchtend blauen Kleid und einem passenden Mantel von Fiona Clare, dazu kombinierte sie einen Hut von Philip Treacy und eine Brosche aus Saphir und Diamanten.

Die Königin hat sich offenbar von einer akuten Nasennebenhöhlenentzündung erholt. Gestern noch musste sie wegen Krankheit ihre Teilnahme an der Beerdigung von Katharine, der Herzogin von Kent (1933-2025), in der Westminster-Kathedrale absagen.