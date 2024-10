König Philippe und Königin Mathilde: Belgisches Königspaar auf Staatsbesuch in Frankreich

Der belgische König Philippe (64) und seine Ehefrau Königin Mathilde (51) sind nach 21 Jahren wieder auf Staatsbesuch in Frankreich. Vom 14. bis zum 18. Oktober absolviert das Königspaar verschiedene Termine in seinem Nachbarland. Damit sollen die Beziehungen zwischen Frankreich und Belgien gestärkt und die wirtschaftlichen Verbindungen vertieft werden.

Am 14. Oktober kamen Philippe und Mathilde mit dem Zug in Paris an. Sie begannen ihren Aufenthalt mit einer Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten am Pariser Arc de Triomphe gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) und seiner Frau Brigitte Macron (71). Danach folgte ein offizieller Empfang im Élysée-Palast.

Königin Mathilde begeistert in Rot

Besonders Königin Mathilde sticht auf den Fotos des feierlichen Anlasses hervor, denn sie begeisterte von Kopf bis Fuß in Rot. Die vierfache Mutter trug ein Ensemble aus einem wadenlangen Rock, einer gleichfarbigen Bluse mit auffälligen Knöpfen und hohen, dunkelroten Handschuhen. Dazu kombinierte sie rote Pumps und eine rote Handtasche sowie einen breitkrempigen roten Hut. First Lady Brigitte Macron erschien in einem blauen Kleid mit lilafarbenem Mantel, die Männer trugen dunkle Anzüge.

Straffer Terminplan

Begleitet wird das belgische Königspaar beim ersten Staatsbesuch in Frankreich seit 2003 vom belgischen Regierungschef Alexander De Croo (48) und Außenministerin Hadja Lahbib (54). Auf dem Terminkalender steht unter anderem ein Treffen mit dem französischen Premierminister Michel Barnier (73), wie aus der Webseite der belgischen Royals hervorgeht.

Außerdem werden Philippe neue Militärfahrzeuge vorgeführt, Mathilde wird die Oper besuchen. Am Montagabend ist zudem ein Staatsbankett angesetzt. Nach zwei Tagen in Paris wird das Königspaar am Mittwoch nach Chantilly und Lille weiterreisen.