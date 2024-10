König Frederik und Königin Mary: Zur Begrüßung trägt sie Purpur

1 König Frederik und Königin Mary bei der Begrüßung des isländischen Präsidenten in Kopenhagen. Foto: ddp/DPPA/Mischa Schoemaker

König Frederik und Königin Mary haben sich für den Staatsbesuch des isländischen Präsidentenpaares herausgeputzt. In ihrem purpurfarbenen Mantelkleid war sie das Highlight auf dem roten Teppich.











König Frederik von Dänemark (56) und Königin Mary (52) begrüßten die isländische Präsidentin Halla Tómasdóttir (55) und ihren Ehemann Björn Skúlason am Dienstag im Hafenareal Nordre Toldbod in Kopenhagen. Die Isländer sind zu einem zweitägigen Staatsbesuch in Dänemark. Wie "Mail Online" weiter meldet, kamen die Gäste mit dem Boot an, zu viert bestiegen sie dann eine Kutsche zur Zitadelle, wo eine Kranzniederlegung stattfand.