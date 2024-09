König Charles verrät Grund: Darum verbrachte Queen Elizabeth II. ihre letzten Tage in Balmoral

1 So startete Queen Elizabeth II. stets ihre Sommerferien - mit einem Gruß an ihre Wachmannschaft vor Schloss Balmoral. Foto: imago/Avalon.red / PacificCoastNews / Avalon

Queen Elizabeth II. hat Balmoral als ihren letzten Rückzugsort auserkoren. Warum sie die letzten Tage ihres Lebens in Schottland verbrachte, verriet nun König Charles.











Link kopiert



König Charles III. (75) hat verraten, warum Queen Elizabeth II. (1926-2022) ihre letzten Tage auf Schloss Balmoral in Schottland verbrachte. In einer Rede in Edinburgh anlässlich des 25-jährigen Bestehens des schottischen Parlaments erklärte der Monarch der "Daily Mail" zufolge, dass das Land einen "ganz besonderen Platz in den Herzen meiner Familie" habe.