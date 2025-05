König Charles und Prinz William: Seltener Auftritt zu zweit

1 Prinz William und König Charles bei dem Gottesdienst in der Westminster Abbey. Foto: ddp

Ein seltener Vater-Sohn-Auftritt zu zweit: König Charles hat bei einer prunkvollen Zeremonie eine seiner wichtigsten Rollen an Thronfolger Prinz William übergeben.











Link kopiert



Das gibt es nicht oft: König Charles III. (76) und Thronfolger Prinz William (42) haben sich am Freitag Seite an Seite bei einer bedeutenden Zeremonie in der Westminster Abbey gezeigt - ganz ohne weitere Mitglieder der Königsfamilie. Anlass für den Vater-Sohn-Auftritt war der "Service of the Order of the Bath", ein traditionsreicher Gottesdienst, der nur alle vier Jahre stattfindet und in diesem Jahr 300-jähriges Jubiläum feierte.