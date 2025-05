König Charles und Co.: VE Day in London: Royal Family zeigt sich auf dem Palastbalkon

Eben saßen sie noch neben Veteranen in der Royal Box vor dem Buckingham-Palast, jetzt stehen sie schon oben auf dem Balkon: Die Royal Family um König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) hat sich am Montagnachmittag mal wieder auf dem Balkon des Buckingham-Palasts gezeigt. Von dort aus beobachteten die Royals ein sogenanntes Flypast der Red Arrows, dem Kunstflugteam der britischen Luftwaffe Royal Air Force (RAF), im Rahmen der Feierlichkeiten rund um den 80. Jahrestag des "Victory in Europe"-Day, kurz VE Day.

In der Mitte des Balkons standen der Monarch und seine Ehefrau - sie in einem leuchtenden saphirblauen Mantelkleid, er in einer Uniform der Marine, die so ähnlich auch sein Großvater König Georg VI. (1895-1952) am 8. Mai 1945 auf demselben Balkon getragen hatte. Zu ihrer Linken stand Prinz William (42) in RAF-Uniform mit Ehefrau Prinzessin Kate (43) in Burgunderrot und den Kindern, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7).

Zu ihrer Rechten winkten der Herzog von Gloucester (89, Cousin von Queen Elizabeth II.), Charles' Schwester Prinzessin Anne (74) mit ihrem Ehemann Timothy Laurence (70) sowie Prinz Edward (61) und Herzogin Sophie (60) in einem rosafarbenen Kostüm der Menge zu. Anschließend wurde die Nationalhymne "God Save the King" gespielt.

Prinzessin Anne ehrt die Queen

Prinzessin Anne trug als einzige Frau Militäruniform - die der "First Aid Nursing Yeomanry", einer 1907 gegründeten rein weiblichen Wohltätigkeitsorganisation, die während der Weltkriege in der Krankenpflege und der Geheimdienstarbeit tätig war.

Laut der "Daily Mail" trug ihre Mutter, die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) dieselbe Uniform, als sie am 8. Mai 1945 auf dem Balkon stand, während der damalige Premierminister Winston Churchill (1874-1965) neben ihrem Vater König Georg VI. das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa verkündete. Die langjährige Monarchin, damals noch Prinzessin, diente während des Zweiten Weltkriegs als Fahrerin der Frauenabteilung der britischen Armee.