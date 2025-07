König Charles und Camilla: Gute Laune im schottischen Regenwetter

Während es in Deutschland seit Tagen heiß ist, müssen die Royals in Schottland die Regenschirme aufsperren: Typisch schottisches Wetter empfing König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) am zweiten Tag ihrer traditionellen Holyrood Week. Doch der Regen konnten das Königspaar nicht davon abhalten, ihren vollen Terminkalender zu absolvieren - im Gegenteil, sie zeigten sich bestens gelaunt.

Besondere Zeremonie in Kirkcaldy

Der Mittwoch führte das Königspaar in die Küstenstadt Kirkcaldy in Fife, wo sie an einer Zeremonie zum 100-jährigen Bestehen des örtlichen Kriegerdenkmals teilnahmen. Bilder zeigen Charles und Camilla zwar in Mänteln und mit Schirmen, aber strahlend im Gespräch mit den zahlreichen Zuschauern, die sich rund um das Denkmal versammelt hatten.

Der König enthüllte an dem Kriegerdenkmal einen besonderen Gedenkstein, der als symbolische Zeitkapsel konzipiert wurde und Beiträge der örtlichen Gemeinschaft enthält. Laut der lokalen Zeitung "Fife Today" würdigt das neue Monument nicht nur alle Kriegsgefallenen, sondern erkennt auch die Verdienste all jener an, die während der beiden Weltkriege die öffentlichen Dienste der Stadt am Laufen hielten.

Die Feierlichkeiten umfassten auch Aufführungen mehrerer Bands und einem Chor, darunter eine Gruppe mit traditionellen Dudelsäcken. Charles und Camilla wurden auf dem Weg von ihrem Hubschrauber zum Denkmal zudem von einer Militärparade begleitet.

Holyrood Week mit vollem Programm

Die Reise nach Kirkcaldy war Teil der traditionellen Holyrood Week, die König Charles jährlich im Juli in Edinburgh verbringt. Nach Angaben der BBC begann die Woche mit der traditionellen Zeremonie der Stadtschlüsselübergabe in den Gärten des Palace of Holyroodhouse, der offiziellen Residenz des Königs in der schottischen Hauptstadt. Am Abend hielt er eine Investitur-Zeremonie ab, bei der unter anderem Schottlands erfolgreichster Olympionike Duncan Scott (28) einen OBE-Orden erhielt.

Nach der Zeremonie in Kirkcaldy kehrte Königin Camilla zum Holyroodhouse Palace zurück, um dort einen Empfang für das Queen's Nursing Institute of Scotland zu veranstalten. Das Königspaar wird die Holyrood Week bis zum Wochenende mit weiteren Terminen in ganz Schottland fortsetzen.