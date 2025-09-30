König Charles: Lustige Begegnung mit einer Kuh

Bei einem Empfang im Clarence House sollte die preisgekrönte Kuh Poppy glänzen - doch das Tier hatte andere Pläne. König Charles III. nahm es mit Humor.
König Charles III. (76) feierte am Dienstag einen besonderen Meilenstein: Seit Gründung seiner Bio-Marke Duchy Originals sind 50 Millionen Pfund an wohltätige Organisationen geflossen. Über 1.000 Einrichtungen haben von dem Programm profitiert, das Charles 1990 mit Produkten von seinem Landsitz Highgrove ins Leben rief. Seit 2009 läuft die Kooperation mit Waitrose, wobei ein Teil der Gewinne dem King Charles III Charitable Fund zugutekommt. Zu dem Empfang begrüßte Charles nicht nur Mitglieder der Wohltätigkeitsorganisationen.