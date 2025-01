König Charles III. trauert: Stiefsohn von royalem Kindermädchen bei Anschlag in New Orleans getötet

Stiefsohn von royalem Kindermädchen bei Anschlag in New Orleans getötet

1 Bei dem Anschlag in New Orleans wurden 14 Menschen getötet. Foto: dpa/Gerald Herbert

Beim Anschlag von New Orleans sind in der Silversternacht 14 Menschen getötet worden. Eines der Opfer ist der Stiefsohn von Tiggy Legge-Bourke, die das Kindermädchen von Prinz William und Prinz Harry war.











Der britische König Charles III. trauert Berichten zufolge um den Stiefsohn des früheren Kindermädchens seiner Söhne, der bei dem Anschlag in New Orleans getötet wurde. Der König sei „tieftraurig“ über den Tod des 31-jährigen Edward Pettifer, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag. Er habe Kontakt mit Pettifers Familie aufgenommen und ihr persönlich sein Beileid ausgesprochen.