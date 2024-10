König Charles III.: Traditionelle Räucherzeremonie in Australien

1 König Charles III. nahm in Sydney an einer traditionellen Feuerzeremonie teil. Foto: ddp/EMPICS/Victoria Jones

Am letzten vollen Tag seines Australienbesuchs nahm König Charles III. in Sydney unter anderem an einer traditionellen Feuerzeremonie teil. Ein Ureinwohner-Vertreter hieß den Monarchen Down Under willkommen.











Einen Tag, nachdem er im australischen Parlament mit Zwischenrufen zu kämpfen hatte, setzte der englische König Charles III. (75) seinen Australienbesuch auf erfreulichere Weise fort. Am Dienstag (22. Oktober), dem letzten vollen Tag von Charles und Königin Camilla (77) in Down Under, besuchte der britische Monarch in Sydney das National Centre of Indigenous Excellence und traf dort unter anderem auf einen Ureinwohner-Vertreter, der Charles freundlich im Land willkommen hieß.