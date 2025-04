König Charles III.: Royal mit nachdenklichem Ostergruß

1 König Charles III. und Königin Camilla besuchen am Gründonnerstag einen besonderen Gottesdienst. Foto: imago images/i Images/Pool

Am Gründonnerstag hat sich König Charles III. mit einer wichtigen Osterbotschaft an das Volk und die Welt gewandt. Es geht um das Menschsein und die Liebe.











König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) besuchen am heutigen Gründonnerstag einen royalen Gottesdienst in der Kathedrale von Durham. Bereits vor dem Gottesdienst hat Charles einen nachdenklichen Ostergruß veröffentlicht. In der unter anderem teilweise bei Instagram veröffentlichten Botschaft geht es um "eines der Rätsel unseres Menschseins".