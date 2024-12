König Charles III.: Er hatte Angst, dass seine Krone wackelt

(the/spot) 09.12.2024 - 21:11 Uhr , aktualisiert am 09.12.2024 - 21:11 Uhr

König Charles III. spricht in einer neuen Dokumentation über das Gewicht der Krone.

Ist die prunkvolle Krone für König Charles III. eine Last? In einer neuen Dokumentation spricht der britische Monarch über seine größte Angst am Coronation Day.











Seit seiner Krönung im Mai 2023 trägt König Charles III. (76) die britische Krone - und diese scheint schwerer als gedacht zu sein, wie der Monarch selbst nun laut BBC in einer neuen Dokumentation erzählt. Am Coronation Day habe er sich "leicht ängstlich" gefühlt, die schwere goldene Edwardskrone aufgesetzt zu bekommen. Er habe sich Sorgen gemacht, dass die Krone, die in Großbritannien traditionell zu Krönungen verwendet wird, wackeln könne.