König Charles: Er trifft auf Prinz Harry und Meghans Hochzeitschor

1 König Charles und Eva Omaghomi vom Kingdom Choir unterhielten sich angeregt. Foto: IMAGO/i Images

Bei seinem Besuch des SXSW London Festivals in Shoreditch begegnete König Charles dem Kingdom Choir - jenen Sängern, die 2018 bei der Hochzeit seines Sohnes Prinz Harry mit Herzogin Meghan aufgetreten waren.











König Charles III. (76) stand am Donnerstagmorgen in Shoreditch ausgerechnet dem Kingdom Choir gegenüber. Dabei handelt es sich um jenen Gospelchor, der vor sieben Jahren bei der Hochzeit seines Sohnes Prinz Harry (40) mit Meghan Markle (43) gesungen hatte. Eine schicksalshafte Begegnung in Zeiten, in denen die Beziehung zwischen dem Monarchen und den Sussexes angespannt bleibt.