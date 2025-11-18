Guido Buchwald, Alexander Wehrle und Ulrich Ruf gratulieren G.u.S. Köngen zum 30. Geburtstag mit vielen Anekdoten.
In Sachen Kontinuität kann sich der VfB Stuttgart von seinem Fanclub G.u.S. Köngen eine Scheibe abschneiden. „Wir haben seit 30 Jahren denselben Präsidenten“, erklärte Alexander Welschenbach den gut 200 zumeist in weiß-rot gekleideten Anhängern im Gustav-Werner-Haus zu Köngen. G.u.S.-Mitglied Weschenbach saß auf der Bühne gemeinsam mit dem VfB-Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle, Ex-Finanzchef Ulrich Ruf und Ehrenspielführer sowie Weltmeister Guido Buchwald, um den 30. Geburtstag des Fanclubs zu feiern. Besagter Präsident Thomas Böttle, den alle nur Paule nennen, nahm bestens gelaunt mit seinen anwesenden Mit-Gründungsmitgliedern einen entsprechenden Wimpel entgegen, aus den Händen von Stuttgarts Fanbeauftragtem Ralph Klenk, der ihm vor 30 Jahren auch schon die Urkunde als offizieller Fanclub übergeben hatte – vor einem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln.