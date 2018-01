Köngen im Kreis Esslingen Brennende Matratze in Wohnung

Von kaw 26. Januar 2018 - 17:17 Uhr

In Köngen fängt eine Matratze in einer Wohnung Feuer. Ein Mann wird durch den Brand verletzt.





5 Bilder ansehen

Köngen - Ein Verletzter und Sachschaden in bislang unbekannter Höhe ist bei einem Brand am Freitagmittag, gegen 12.30 Uhr, in einer Wohnung in der Spitalgartenstrasse in Köngen (Kreis Esslingen) entstanden.

Mehr zum Thema

Laut der Polizei geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze in der Wohnung in Brand und sorgte für eine starke Verrauchung der Räume. Die alarmierte Feuerwehr Köngen konnte den 68-jährigen Wohnungsinhaber aus der Wohnung retten und dem Rettungsdienst übergeben.

Aufgrund der erlittenen Rauchgasinhalation musste der Wohnungseigentümer mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.