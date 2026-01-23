Kölschrock vom Schlagersänger: Neue Single von Wolfgang Petry macht Stuttgarter Infrastruktur erträglicher

Wolfgang Petry hat nach langer Pause ein neues Lied veröffentlicht: Mit dem Kölschrock-Song „Mr bruche keiner“ im Ohr kommt man leichter durch Stuttgart.
In Sachen Kölschrock ragte die Band BAP bis diesen Freitag als unverwechselbarer Solitär heraus, weltweit, deutschlandweit und im Stuttgarter Osten mithilfe einer komplett plakatierten Litfasssäule inmitten zwischengelagerter, bereits entsorgter, aber noch nicht abgeholter Christbäume. Aus dem Christbaum-Friedhof ragte ein Zähne fletschendes Raubier heraus, das den Passanten-Blick darauf lenken sollte, dass BAP in diesem Jahr 50 wird und deshalb unter anderem in Stuttgart gastiert, nämlich am 1. Dezember, wenn mancher Leute Christbaumkauf-Planung schon wieder ziemlich weit fortgeschritten sein wird.