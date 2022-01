1 Bettina Böttinger im "Kölner Treff" des WDR. Foto: WDR/Melanie Grande

Die deutsche Moderatorin Bettina Böttinger ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der "Kölner Treff" wird am Freitag ohne sie ausgestrahlt.















Bettina Böttinger (65) wird am 28. Januar nicht im "Kölner Treff" zu sehen sein. Das hat der WDR mitgeteilt. Die Moderatorin sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch ihre Kollegin Susan Link (45) habe ein positives Testergebnis erhalten. Beide seien jedoch geboostert und hätten derzeit nur milde Symptome.

Wer moderiert stattdessen den "Kölner Treff"?

Weil TV-Autor und Moderator Micky Beisenherz (44) sich momentan im Ausland aufhalte, werde am Freitag ab 22:00 Uhr mit der Schauspielerin Elena Uhlig (46) und Moderator Sven Plöger (54) eine prominente Vertretung beim "Kölner Treff" im WDR einspringen. Sowohl Uhlig als auch Plöger waren zuvor bereits mehrfach selbst zu Gast in dem Format "und nehmen die Herausforderung an, durch eine spannende Talkrunde zu führen", heißt es in einer Mitteilung.

Als Gäste werden in der neuen Ausgabe unter anderem "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (40), Musiker und Extremsportler Joey Kelly (49) sowie Schauspieler Jannis Niewöhner (29) zu sehen sein.