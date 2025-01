Im heutigen Kölner Treff erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer eine spannende und vielseitige Gesprächsrunde mit prominenten Gästen. Moderatorinnen Susan Link und Anna Planken führen durch den Abend und begrüßen den bekannten Meteorologen Sven Plöger, der für seine anschaulichen Wetteranalysen geschätzt wird. Für humorvolle und tiefgründige Einblicke sorgen das Schauspiel-Duo Elena Uhlig und Fritz Karl sowie die erfolgreiche Moderatorin Linda Zervakis.

Zudem sind der renommierte Fußball-Kommentator Marcel Reif, die Sängerin Sarah Engels, die mit neuen Projekten auf sich aufmerksam macht, und die Comedienne Gazelle mit dabei. Eine abwechslungsreiche Sendung voller bewegender Geschichten, Humor und spannender Gespräche steht bevor.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (31.01.2025)

Sven Plöger zählt zu Deutschlands beliebtesten Meteorologen. Kürzlich reiste er in die Arktis und berichtet von seinen Eindrücken und den Folgen des Gletscherschmelzens für das europäische Wetter. Letztes Jahr sprach er mit unserer Zeitung darüber, warum er sich ein Taxiverbot auferlegt hat.

Elena Uhlig und Fritz Karl sind nicht nur vor der Kamera und auf dem roten Teppich ein Traumpaar, sondern feiern auch privat Erfolge – zuletzt ihren ersten Hochzeitstag. Mit ihrer humorvollen Bühnenshow geben sie spannende Einblicke in ihre langjährige Beziehung.

Linda Zervakis hat sich als seriöse Nachrichtensprecherin und gleichzeitig als unterhaltsame Moderatorin einen Namen gemacht. Aktuell blickt sie in einem politischen Podcast hinter die Kulissen des Berliner Politikbetriebs, bald startet ihre neue Sendung „Fake News“ bei ProSieben.

Marcel Reif prägte mit seinem unverwechselbaren Stil die Welt des Fußballkommentars. Anfang 2024 hielt er eine bewegende Rede im Bundestag, über die er im Zusammenhang mit der Bedeutung von Erinnerungskultur spricht.

Sarah Engels startete ihre Karriere bei "Deutschland sucht den Superstar" und begeistert heute als erfolgreiche Sängerin. Neben musikalischen Erfolgen überzeugt sie auch privat durch ihren Ehrgeiz und Disziplin – und durch die Nähe zu ihren Fans.

Gazelle eroberte die sozialen Medien mit ihrem Comedy-Format „Typisch Deutsch“. Sie teilt auf TikTok und Instagram ihre persönliche Geschichte als trans Frau und möchte anderen mit ihrer Reise zur Selbstakzeptanz Mut machen.

Sendetermine

31. Januar, 22:00 bis 00:00 Uhr, WDR

01. Februar, 01:00 bis 03:00 Uhr, WDR

02. Februar, 08:25 bis 10:25 Uhr, WDR

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff ist eine der traditionsreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen und wurde erstmals im Januar 1976 ausgestrahlt. Entwickelt von Alfred Biolek, wurde das Konzept bereits 1973 im Kölner Senftöpfchen-Theater präsentiert. Gemeinsam mit Dieter Thoma führte Biolek ein damals innovatives Format ein, das sowohl prominente Gäste als auch Privatpersonen einbezog. Nach einer erfolgreichen Anfangsphase wurde die Sendung 1983 eingestellt, feierte aber 2006 ein erfolgreiches Comeback.

Seit der Wiederaufnahme wird die Show in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, hin und wieder auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 moderierte Bettina Böttinger die Sendung, bevor Susan Link und Micky Beisenherz das Ruder übernahmen. Von 2019 bis 2021 war der Kölner Treff Teil von TALK am Dienstag, einem ARD-Format, das im Wechsel mit anderen großen Talkshows ausgestrahlt wurde.