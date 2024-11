Heute Abend steht eine besondere Ausgabe des Kölner Treffs an: Im Mittelpunkt steht Roland Kaiser, der gemeinsam mit langjährigen Weggefährten zu Gast ist. Freuen Sie sich auf persönliche Geschichten, bewegende Momente und spannende Einblicke in das Leben des Schlagerstars.

Susan Link und Micky Beisenherz laden heute Abend um 22.00 Uhr im WDR zu einer Spezialausgabe des Kölner Treffs ein. Roland Kaiser, eine prägende Figur der Schlagerwelt mit Hits wie "Santa Maria" und "Warum hast Du nicht nein gesagt?", ist zu Gast in der Sendung und steht im Mittelpunkt des Specials.

Zum 50. Bühnenjubiläum wird seine beeindruckende Karriere gewürdigt. Der 72-jährige Künstler aus Münster überzeugt nicht nur musikalisch, sondern auch durch sein soziales Engagement und seine Haltung. Persönliche Einblicke beleuchten seine politischen Überzeugungen und seinen Einsatz für Organspenden, geprägt durch eigene gesundheitliche Herausforderungen.

Weitere Gäste heute im Kölner Treff (29.11.2024)

Giovanni Zarrella: Der Sänger hat den Sprung vom Castingband-Mitglied bei Bro'Sis zum gefeierten Solostar und Entertainer geschafft. Zuletzt ehrte er Roland Kaiser mit einer großen Jubiläumsshow, und beide verbindet eine tiefe Leidenschaft für Musik und die Überwindung von Karrieretiefs.

Elke Büdenbender: Die Richterin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilt mit Roland Kaiser nicht nur politisches Engagement, sondern auch das Schicksal einer lebensrettenden Organtransplantation. Beide setzen sich aktiv für die Organspende ein und unterstützen die World Transplant Games 2025 in Deutschland.

Annalena Keiler: Als Tochter von Roland Kaiser und Geschäftsführerin der gemeinsamen Firma sorgt Annalena Keiler mit nur 25 Jahren für frischen Wind in der Karriere ihres Vaters. Trotz ihrer Rolle als Managerin bleibt sie vor allem Fan und Unterstützerin ihres Vaters, den sie gerne auf der Bühne erlebt.

Lars Klingbeil: Der SPD-Chef ist ein musikbegeistertes Nordlicht, das früher selbst in einer Band spielte. Obwohl Roland Kaisers Musik nicht seinem Genre entspricht, teilen sie die Liebe zum FC Bayern und zur SPD.

Maite Kelly: Die Sängerin schrieb den Megahit "Warum hast du nicht nein gesagt", der Roland Kaiser nach seiner Krankheit zurück an die Schlager-Spitze brachte. Der Song verbindet sie nicht nur musikalisch, sondern auch emotional, denn Maite nennt Roland die "größte musikalische Liebe ihres Lebens".

Sendetermine

22. November, 22:00 bis 00:00 Uhr, WDR

30. November, 02:00 bis 04:00 Uhr, WDR

01. Dezember, 09:25 bis 11:30 Uhr, WDR

01. Dezember, 20:03 bis 21:00 Uhr, WDR 5

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff ist eine traditionsreiche Talkshow, die erstmals im Januar 1976 ausgestrahlt wurde. Das Konzept basiert auf einem Format von Alfred Biolek, das 1973 im Kölner Kabarett- und Kleinkunsttheater Senftöpfchen vorgestellt wurde. Biolek und Dieter Thoma führten als erste Moderatoren durch die Sendung, die sowohl prominente Gäste als auch Privatpersonen zu Wort kommen ließ. Nach einer Einstellung im Jahr 1983 wurde die Talkshow 2006 neu aufgelegt.

Seitdem wird sie in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, teilweise auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 prägte Bettina Böttinger das Format, bevor Susan Link und Micky Beisenherz die Moderation übernahmen. Von 2019 bis 2021 lief der Kölner Treff zeitweise unter dem Titel TALK am Dienstag im Wechsel mit anderen großen Talkshows der ARD.