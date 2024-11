Susan Link und Micky Beisenherz laden heute Abend um 22.00 Uhr im WDR zum Kölner Treff ein. Die beliebte Talkshow bringt erneut eine abwechslungsreiche Gästeliste mit spannenden Lebensgeschichten und aktuellen Themen. Von Schauspiel und Musik bis hin zu außergewöhnlichen Lebenswegen – diese Folge bietet Unterhaltung und Inspiration gleichermaßen.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (22.11.2024)

Dietmar Bär: Der bekannte Schauspieler, vor allem aus dem Kölner Tatort, begeistert seit Jahrzehnten mit seiner Vielseitigkeit. Seine charismatische Stimme und seine tiefgründigen Rollen machen ihn zu einem Publikumsliebling.

Guido Cantz: Der Comedian und Karnevalsexperte bringt Humor in die Runde. Gerade erst feierte er 33 Jahre im Karneval und bereitet sich auf eine Tour vor, bei der er von den Herausforderungen des Lebens in einer turbulenten Familie erzählt.

Lisa Maria Potthoff: Als Schauspielerin ist sie bekannt aus den Eberhofer-Krimis und als Kommissarin Sarah Kohr. Ihre Leidenschaft für Kampfsport spiegelt sich auch in ihrer Persönlichkeit wider – eine inspirierende Mischung aus Stärke und Disziplin.

Sven Kroll: Der beliebte WDR-Moderator gibt Einblicke in sein Leben abseits der Kamera. Mit Offenheit spricht er über den schwierigen Bruch zu seinen Eltern und ermutigt damit andere, ihren eigenen Weg zu gehen.

Ella Endlich: Die Sängerin, die mit Hits wie „Küss mich, halt mich, lieb mich“ bekannt wurde, zeigt ihre vielschichtige Karriere. Sie spricht über ihre neuen musikalischen Wege, das Weihnachtsfest als frischgebackene Mutter und die Bedeutung von Familie.

Carol Mühlenbrock: Die Köchin und Unternehmerin begeistert mit ihrer außergewöhnlichen Lebensgeschichte, die sie von einem kenianischen Slum nach Deutschland führte. Mit afrikanischen Spezialitäten und Lebensfreude inspiriert sie Menschen in ganz Deutschland.

Sendetermine

22. November, 22:00 bis 00:00 Uhr, WDR

23. November, 00:55 bis 03:00 Uhr, WDR

23. November, 12:05 bis 14:05 Uhr, hr

24. November, 09:30 bis 11:30 Uhr, WDR

24. November, 20:03 bis 21:00 Uhr, WDR 5

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff ist eine traditionsreiche Talkshow, die erstmals im Januar 1976 ausgestrahlt wurde. Die Sendung basiert auf einem Format von Alfred Biolek, das 1973 im Kölner Kabarett- und Kleinkunsttheater Senftöpfchen vorgestellt wurde. Biolek und Dieter Thoma waren die ersten Moderatoren, die das Konzept, sowohl prominente Gäste als auch Privatpersonen zu Wort kommen zu lassen, etablierten. Die Talkshow wurde 1983 zunächst eingestellt, bevor sie 2006 neu aufgelegt wurde.

Seitdem wird die Sendung in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd aufgezeichnet, zeitweise auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 war Bettina Böttinger das Gesicht des Formats, bevor Susan Link und Micky Beisenherz die Moderation übernahmen. Zwischen 2019 und 2021 lief der Kölner Treff unter dem Titel TALK am Dienstag im Wechsel mit anderen großen Talkformaten der ARD.