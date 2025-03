Im „Kölner Treff“ erwartet die Zuschauer heute Abend eine spannende Mischung aus prominenten Gästen und interessanten Geschichten. Susan Link und Micky Beisenherz begrüßen Schauspiellegende Walter Sittler, der mit seiner charmanten Art seit Jahrzehnten das deutsche Fernsehen prägt. Mit dabei ist auch Fußballweltmeister Christoph Kramer, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch als TV-Experte und neuerdings als Autor überzeugt.

Die renommierte Journalistin Petra Gerster spricht über ihre langjährige Arbeit und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Synchronsprecher Oliver Rohrbeck gewährt Einblicke in seine unverwechselbare Stimme, die viele aus „Die drei ???“ kennen. Moderatorin Nova Meierhenrich bringt persönliche Erlebnisse und Einblicke aus der Medienwelt mit, während Schauspielerin Almila Bagriacik über ihre neuesten Projekte und die Herausforderungen ihres Berufs spricht. Ein Abend voller spannender Gespräche und bewegender Momente erwartet das Publikum.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (14.03.2025)

Walter Sittler gehört zu den beliebtesten deutschen Fernsehschauspielern – ob in der Kultserie „Girl Friends“ oder als schwedischer Kommissar. Aktuell steht er mit Kollege Johann von Bülow auf der Bühne und geht der „Weltgeschichte der Lügen“* auf den Grund.

Christoph Kramer feierte als Fußballprofi große Erfolge, unvergessen bleibt sein Einsatz bei der WM 2014. Heute begeistert er als TV-Experte im ZDF – und nun auch als Autor mit seinem ersten Coming-of-Age-Roman*.

Petra Gerster prägte über 30 Jahre lang die ZDF-heute-Nachrichten, doch Ruhestand ist für sie keine Option. Neben Buchprojekten* und Moderationen genießt sie ihr neues Leben als frischgebackene Großmutter.

Oliver Rohrbeck ist die Stimme von Justus Jonas aus „Die drei ???“ und prägte Generationen von Hörspielfans. Auch als Synchronsprecher für Stars wie Ben Stiller oder als Dialogregisseur ist er eine feste Größe.

Nova Meierhenrich spricht offen über ihren unerfüllten Kinderwunsch und den gesellschaftlichen Druck auf Frauen. Ihre Botschaft: Mut zur eigenen Geschichte und weniger Angst vor gesellschaftlichen Erwartungen.

Almila Bagriacik brilliert in starken Rollen, sei es im Tatort Kiel oder in „4 Blocks“. Mit ihrem Charisma und Engagement für Diversität zählt sie zu den spannendsten Schauspielerinnen Deutschlands.

„Kölner Treff“: Sendetermine

Freitag, 14. März, 22:00 Uhr: WDR

Samstag, 15. März, 00:45 Uhr: WDR

Sonntag, 16. März, 10:00 Uhr: WDR

Sonntag, 16. März, 20:03 Uhr: WDR 5 (Radio)

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff zählt zu den traditionsreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen und feierte bereits im Januar 1976 seine Premiere. Die Idee dazu hatte Alfred Biolek, der das Konzept 1973 im Kölner Senftöpfchen-Theater vorstellte. Gemeinsam mit Dieter Thoma entwickelte er eine besondere Mischung aus Gesprächen mit Prominenten und Begegnungen mit Menschen aus dem Alltag. Nach einer erfolgreichen Anfangszeit wurde die Sendung 1983 zunächst eingestellt, kehrte aber 2006 ins Programm zurück.

Seit dem Neustart wird der Kölner Treff in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, gelegentlich auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 moderierte Bettina Böttinger die Sendung, seither übernehmen Susan Link und Micky Beisenherz die Gesprächsführung. Von 2019 bis 2021 war der Kölner Treff zudem Teil der ARD-Reihe TALK am Dienstag, in der verschiedene Talkformate im Wechsel ausgestrahlt wurden.

