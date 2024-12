Um 22.00 Uhr laden Susan Link und Micky Beisenherz im WDR wieder zur beliebten Talkshow ein. Mit einer vielseitigen Gästeliste und faszinierenden Lebensgeschichten steht diese Folge ganz im Zeichen inspirierender Unterhaltung. Ob Schauspiel, Musik oder außergewöhnliche Lebenswege – der Kölner Treff bietet stets spannende Einblicke und aktuelle Themen.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (13.12.2024)

Anne Gesthuysen & Frank Plasberg: Sie ist Journalistin, Moderatorin und erfolgreiche Romanautorin, er ein Polit-Talker im Ruhestand. Während Anne alle drei Jahre Bestseller über ihre niederrheinische Heimat schreibt, schippert Frank mit seinem 91 Jahre alten Boot durch Europa. Gemeinsam sind sie ein eingespieltes Team – ob bei Annes Moderation der "Aktuellen Stunde" an Heiligabend oder beim gemeinsamen Besuch im Kölner Treff.

Hape Kerkeling: Der Kult-Entertainer prägte die deutsche Fernsehlandschaft mit unvergesslichen Figuren wie Horst Schlämmer und Hannilein. Zu seinem 60. Geburtstag eröffnete er nicht nur einen Instagram-Kanal. Hape Kerkeling begibt sich auch auf eine Reise in die Vergangenheit seiner Familie und entdeckt dabei überraschende Geheimnisse. Im Kölner Treff erzählt er von dieser Spurensuche und lässt sein bewegtes Leben Revue passieren.

Iris Berben: Die Ausnahmeschauspielerin steht seit über 55 Jahren vor der Kamera und begeistert mit beeindruckenden Rollen. Auch mit 74 Jahren ist sie rastlos, nimmt spannende Projekte an und wird bald als durchgeknallte Hippie-Frau im Kino zu sehen sein. Ihr Leben und ihre Karriere sind so vielseitig wie inspirierend.

Howard und Wayne Carpendale: Ein bemerkenswertes Vater-Sohn-Gespann: Howard Carpendale, Schlagerlegende mit 60 Jahren Bühnenerfahrung, und Wayne Carpendale, erfolgreicher Schauspieler und Moderator. Gemeinsam geben sie in einem neuen Dokumentarfilm tiefe Einblicke in ihre besondere Beziehung.

Mark Benecke: Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe erklärt die Welt der forensischen Wissenschaft wie kein anderer. Mit seiner Leidenschaft für Verbrechen, Archäologie und Artenvielfalt begeistert er Laien und Experten gleichermaßen und engagiert sich zudem für soziale Projekte.

Wildes Holz: Das Trio "Wildes Holz" zeigt, dass Blockflötenmusik alles andere als langweilig ist. Mit Gitarre, Kontrabass und Blockflöte interpretieren sie Rock, Pop und Jazz auf einzigartige Weise. Im Kölner Treff sorgen sie mit Weihnachtsliedern und viel Humor für eine besondere musikalische Note.

Steffi Neu: Die WDR-Moderatorin engagiert sich beim "WDR 2 Weihnachtswunder" gegen den Hunger in der Welt. 107 Stunden live aus einem gläsernen Studio am Paderborner Dom – wie dieser außergewöhnliche Einsatz aussieht, berichtet sie in einer Liveschalte im Kölner Treff.

Sendetermine

13. Dezember, 22:00 bis 00:15 Uhr, WDR

14. Dezember, 01:45 bis 4:00 Uhr, WDR

15. Dezember, 06:55 bis 09:15 Uhr, WDR

15. Dezember, 20:03 bis 21:00 Uhr, WDR 5 (Radio)

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff ist eine traditionsreiche Talkshow, die erstmals im Januar 1976 ausgestrahlt wurde. Das Format wurde von Alfred Biolek entwickelt und 1973 im Kölner Kabarett- und Kleinkunsttheater Senftöpfchen vorgestellt. Gemeinsam mit Dieter Thoma war Biolek einer der ersten Moderatoren, die das Konzept einführten, sowohl prominente Gäste als auch Privatpersonen zu Wort kommen zu lassen. Nach einer ersten Ära wurde die Sendung 1983 eingestellt und 2006 erfolgreich neu aufgelegt.

Seit der Wiederaufnahme wird der Kölner Treff in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, gelegentlich auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 prägte Bettina Böttinger die Talkshow als Gastgeberin, bevor die Moderation an Susan Link und Micky Beisenherz überging. Zwischen 2019 und 2021 lief das Format unter dem Titel TALK am Dienstag im Wechsel mit anderen großen ARD-Talkshows.