Um 22.00 Uhr lädt der WDR zur neuen Folge des „Kölner Treff“ mit Susan Link und Micky Beisenherz ein. Dieses Mal erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer eine spannende Gästerunde, die vielfältige Einblicke in unterschiedliche Lebenswelten verspricht: Comedian Michael Mittermeier, Schauspieler Herbert Knaup, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Schauspielerin Monika Baumgartner, Journalistin Aline Abboud sowie das Duo Blumengarten teilen ihre Geschichten, Perspektiven und Erlebnisse. Eine Mischung aus Unterhaltung, Tiefgang und aktuellen Themen sorgt für eine abwechslungsreiche Talkrunde.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (10.01.2025)

Michael Mittermeier: Als Pionier der deutschen Comedy-Szene begeistert Michael Mittermeier seit Jahrzehnten sein Publikum und ist mittlerweile auch international erfolgreich. Neben neuen Projekten, wie einer Comedy-Nachwuchsschmiede in München, erzählt er im „Kölner Treff“ von seinem kommenden Programm, das ihn auf eine „Zeitreise“ schickt, und gibt Einblicke in seinen Besuch im Vatikan.

Herbert Knaup: Der vielseitige Schauspieler brilliert in dramatischen wie humorvollen Rollen und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis. Bekannt aus Serien wie „Die Kanzlei“ und als Kommissar Kluftinger, widmet er sich neben der Schauspielerei auch seiner Leidenschaft für Musik und Kunst.

Annalena Baerbock: Als erste Außenministerin Deutschlands ist Annalena Baerbock weltweit im Einsatz. Neben Einblicken in ihren von Krisen geprägten Arbeitsalltag erzählt sie, wie das Trampolinspringen ihrer Jugend sie geprägt hat und warum sie heute nachts im Regen joggen geht.

Monika Baumgartner: Mit ihrer Paraderolle als Lisbeth Gruber im „Bergdoktor“ wurde Monika Baumgartner zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Auch mit 73 Jahren zeigt sie unermüdlichen Einsatz und wurde zuletzt für ihr Lebenswerk geehrt – mit einer Laudatio ihres Kollegen Hans Sigl.

Aline Abboud: Die ehemalige Tagesthemen-Moderatorin nutzt ihre Babypause, um ihre Wurzeln im Libanon zu erkunden. Mit einem besonderen Blick auf das Land ihrer Familie möchte sie die bewegte Geschichte der Region beleuchten und neue Perspektiven schaffen.

Blumengarten: Das Duo Rayan Djima und Sammy Eickmann begeistert mit emotionalen Songs und schafft es, die Hallen der Republik zu füllen. Ihre Musik, die sie zunächst im Keller aufnahmen, eroberte über soziale Netzwerke die Herzen vieler – ein Album ist für das kommende Jahr geplant.

Sendetermine

10. Januar, 22:00 bis 00:00 Uhr, WDR

11. Januar, 00:45 bis 02:45 Uhr, WDR

12. Januar, 08:30 bis 10:30 Uhr, WDR

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff ist eine traditionsreiche Talkshow, die im Januar 1976 erstmals ausgestrahlt wurde. Entwickelt von Alfred Biolek, wurde das Konzept bereits 1973 im Kölner Kabarett- und Kleinkunsttheater Senftöpfchen vorgestellt. Gemeinsam mit Dieter Thoma führte Biolek ein damals neuartiges Format ein, das sowohl prominente Gäste als auch Privatpersonen zu Wort kommen ließ. Nach einer ersten erfolgreichen Phase wurde die Sendung 1983 eingestellt, jedoch 2006 mit großem Erfolg neu aufgelegt.

Seit der Wiederaufnahme wird der Kölner Treff in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, gelegentlich auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 war Bettina Böttinger das Gesicht der Show, bevor Susan Link und Micky Beisenherz die Moderation übernahmen. Zwischen 2019 und 2021 lief das Format unter dem Titel TALK am Dienstag im Wechsel mit anderen großen ARD-Talkshows.