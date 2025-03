Im heutigen Kölner Treff laden Susan Link und Micky Beisenherz wieder zu spannenden Gesprächen ein. In der aktuellen Ausgabe sind unter anderem die frisch gekrönte Dschungelkönigin Lilly Becker, Sängerin Yvonne Catterfeld und ARD-Korrespondentin Gudrun Engel zu Gast.

Außerdem mit dabei: Artenschützerin Hannah Emde, Journalistin Lisa Ortgies und Trauerbegleiterin Annika Sondenheimer. Gemeinsam sprechen sie über bewegende Erlebnisse, persönliche Geschichten und aktuelle Themen – von internationalen Krisen über Natur- und Artenschutz bis hin zu sehr privaten Momenten des Abschieds und Neuanfangs.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (07.03.2025)

Lilly Becker wurde zunächst als Ehefrau von Boris Becker bekannt, inzwischen hat sie sich längst selbst einen Namen gemacht – spätestens mit ihrem Sieg im Dschungelcamp. Dort überzeugte sie mit Kampfgeist, Bodenständigkeit und einer ordentlichen Portion Humor.

Sängerin Yvonne Catterfeld meldet sich mit neuem, englischsprachigem Album zurück – selbstbestimmt und mutig wie nie zuvor. Sie spricht darüber, warum sie sich musikalisch neu erfunden hat und was sie an ihrem Leben abseits des Rampenlichts schätzt.

Als ARD-Korrespondentin in Washington berichtet Gudrun Engel direkt aus dem politischen Zentrum der USA. Mit viel Gespür für Menschen und Geschichten macht sie komplexe Themen verständlich und greifbar.

Wildtierärztin und Artenschützerin Hannah Emde reist für den Schutz bedrohter Tiere rund um die Welt. Ihre Erlebnisse in Regenwäldern und Savannen teilt sie nicht nur im TV, sondern auch heute im Kölner Treff.

Journalistin Lisa Ortgies setzt sich seit Jahren für Gleichstellung und Frauenrechte ein. Aktuell ermutigt sie Frauen 50+ zu neuen Lebenswegen und bricht eine Lanze gegen Altersdiskriminierung.

Nach dem tragischen Verlust ihres Mannes beim Germanwings-Absturz fand Annika Sondenheimer eine neue Aufgabe: Heute begleitet sie als Trauerbegleiterin andere Betroffene und gibt trauernden Kindern und Jugendlichen Halt.

„Kölner Treff“: Sendetermine

Freitag, 07. März, 22:00 Uhr: WDR

Sonntag, 09. März, 10:00 Uhr: WDR

Sonntag, 09. März, 20:03 Uhr: WDR 5 (Radio)

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff gehört zu den traditionsreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen und wurde bereits im Januar 1976 erstmals ausgestrahlt. Das Konzept stammt von Alfred Biolek, der die Idee 1973 im Kölner Senftöpfchen-Theater präsentierte. Zusammen mit Dieter Thoma entwickelte er eine besondere Mischung aus Gesprächen mit Prominenten und Begegnungen mit Menschen aus dem Alltag. Nach einer erfolgreichen Anfangsphase wurde die Sendung 1983 zunächst eingestellt, kehrte aber 2006 wieder ins Programm zurück.

Seit dem Comeback wird der Kölner Treff in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, hin und wieder auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 führte Bettina Böttinger durch die Sendung, seitdem begrüßen Susan Link und Micky Beisenherz die Gäste. Von 2019 bis 2021 war der Kölner Treff zudem Teil von TALK am Dienstag, einer ARD-Reihe, die abwechselnd verschiedene Talkformate zeigte.