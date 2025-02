Im heutigen Kölner Treff laden Susan Link und Anna Planken zu einer spannenden und vielseitigen Gesprächsrunde ein. Mit dabei ist der Psychologe und Bestsellerautor Leon Windscheid, der Einblicke in die menschliche Psyche gibt. Die Schauspielerinnen Janine Kunze, Anneke Kim Sarnau und Uschi Glas berichten von ihren bewegenden Karriereerlebnissen und aktuellen Projekten. Rettungssanitäter Luis Teichmann teilt seine Erfahrungen aus dem oft dramatischen Alltag im Rettungsdienst auf Social Media. Für unterhaltsame Anekdoten sorgt schließlich der Entertainer Hugo Egon Balder, der auf ein bewegtes Leben im Showbusiness zurückblickt. Freuen Sie sich auf spannende Geschichten, berührende Einblicke und eine Prise Humor!

Moderator Micky Beisenherz ist derzeit nicht beim Kölner Treff dabei, da er seit Jahren als Autor für das RTL-Dschungelcamp tätig ist. So auch in diesem Jahr. Nach dem Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ steht Beisenherz wieder als Moderator für die Talkshow zur Verfügung.

Das sind die Gäste heute im Kölner Treff (07.02.2025)

Leon Windscheid: Der Psychologe und Bestsellerautor begeistert als Podcaster, Entertainer und TV-Moderator mit Einblicken in die menschliche Psyche. Mit seinen Vorträgen und Büchern motiviert er dazu, den eigenen Perfektionsanspruch zu hinterfragen und Lösungen für alltägliche Herausforderungen zu finden.

Janine Kunze: Bekannt aus Serien wie „Hausmeister Krause“ und "Heldt", setzt sich die Schauspielerin heute auch als Botschafterin für den Verein "basis e.V." ein. Ihre frühere Arbeit als Krankenschwester prägt sie bis heute, insbesondere im Umgang mit Abschied und Sterbebegleitung. In der NDR Talk Show sprach sie letztes Jahr bereits über ihre langjährige Ehe.

Anneke Kim Sarnau: Die preisgekrönte Schauspielerin überzeugt seit über zehn Jahren als Ermittlerin im "Polizeiruf 110". Mit ihrem neuen Film „Wunderschöner“ erzählt sie die berührende Geschichte einer Frau, die sich inmitten von Krisen und gesellschaftlichen Erwartungen selbst neu findet. Mit der Kampagne „NICHTokay“ setzte sie sich zuletzt gegen die AfD ein.

Luis Teichmann: Der Rettungssanitäter erreicht mit seinen Aufklärungsvideos auf TikTok und Instagram ein Millionenpublikum. Neben seiner Promotion im Rettungsingenieurwesen berichtet er in Büchern und Vorträgen über die Herausforderungen seines Berufs und gibt lebensrettende Tipps.

Uschi Glas: Die Schauspielikone wurde kürzlich mit dem Bayerischen Filmpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Neben ihrer langen Filmkarriere engagiert sich die 80-Jährige mit ihrem Verein "Brotzeit" für benachteiligte Kinder und bleibt weiterhin aktiv in der Filmbranche.

Hugo Egon Balder: Der Entertainer, bekannt durch TV-Hits wie "Genial daneben" und "RTL Samstag Nacht", wagt sich mit 74 Jahren erstmals auf Solo-Tour. Mit gewohntem Humor erklärt er, dass das Publikum nun endlich den wahren „Hugo Egon Balder ohne alles“ zu sehen bekommt. Zu Weihnachten hatte er bei „Bares für Rares“ einen 35 Kilo schweren Newton-Bildband verkauft.

"Kölner Treff": Sendetermine

07. Februar, 22:00 bis 00:00 Uhr, WDR

08. Februar, 01:00 bis 03:00 Uhr, WDR

09. Februar, 08:25 bis 10:25 Uhr, WDR

Was ist der Kölner Treff?

Der Kölner Treff ist eine der traditionsreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen und wurde erstmals im Januar 1976 ausgestrahlt. Entwickelt von Alfred Biolek, wurde das Konzept bereits 1973 im Kölner Senftöpfchen-Theater präsentiert. Gemeinsam mit Dieter Thoma führte Biolek ein damals innovatives Format ein, das sowohl prominente Gäste als auch Privatpersonen einbezog. Nach einer erfolgreichen Anfangsphase wurde die Sendung 1983 eingestellt, feierte aber 2006 ein erfolgreiches Comeback.

Seit der Wiederaufnahme wird die Show in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert, hin und wieder auch in der Vulkanhalle in Köln-Ehrenfeld. Bis 2023 moderierte Bettina Böttinger die Sendung, bevor Susan Link und Micky Beisenherz das Ruder übernahmen. Von 2019 bis 2021 war der Kölner Treff Teil von TALK am Dienstag, einem ARD-Format, das im Wechsel mit anderen großen Talkshows ausgestrahlt wurde.