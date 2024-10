Köln: Zwei Männer wollen eingeklemmtes Katzenbaby anzünden

1 Die Männer wollten das Katzenbaby anzünden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/christopher koch

Ein Mann beobachtet zwei Männer in Köln, die ein eingeklemmtes Katzenbaby anzünden wollen. Als er auf sie zugeht, ergreifen sie die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.











Zwei unbekannte Männer haben in Köln versucht, ein eingeklemmtes Katzenbaby anzuzünden. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mitteilte, beobachtete ein Zeuge die beiden Männer bei ihrem Versuch, einen Brennholzstapel mit dem darin eingeklemmten Katzenbaby in Brand zu setzen. Der Vorfall ereignete sich in einem Park im Stadtteil Lindenthal in der Nacht zum Freitag vergangener Woche.