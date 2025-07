Köln: Zoll findet 1.500 Vogelspinnen in angeblicher Keks-Lieferung

1 Der Zoll hat Vogelspinnen gefunden. Foto: -/Hauptzollamt Köln/dpa

Ein Paket aus Vietnam, deklariert als Keks-Lieferung und auf dem Weg ins Sauerland – doch der Zoll macht einen schaurigen Fund.











Der Zoll hat in einem Paket in Köln rund 1.500 Vogelspinnen entdeckt - getarnt als Keks-Lieferung. Die geschmuggelten Tiere befanden sich in einer Sendung aus Vietnam und fielen den Beamten vor drei Wochen am Kölner Flughafen in die Hände, wie sie nun mitteilten. Eingepfercht in kleine Kunststoffbehälter und versteckt in Keksverpackungen sollten die Tiere offenbar einen Empfänger im Sauerland erreichen.