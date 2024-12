Köln: Weihnachtsmarkt erneut wegen herrenlosen Koffers geräumt

1 Der Weihnachtsmarkt in Köln wurde am Samstag und Sonntag geräumt. Der Grund jeweils: herrenlose Koffer. Foto: dpa/Vincent Kempf

Und wieder ein Einsatz auf einem Weihnachtsmarkt in Köln: Wegen eines herrenlosen Gepäckstücks lässt die Polizei das Gebiet räumen. Schon am Vortag hatte es einen ähnlichen Verdacht gegeben.











Wegen eines herrenlosen Koffers ist ein Weihnachtsmarkt in Köln geräumt worden. Man warte nun auf die Entschärfer, die sich das verdächtige Gepäckstück genauer ansehen sollen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bereich sei weiträumig abgesperrt. Bereits am Samstag war ein Weihnachtsmarkt in Köln nach dem Fund eines herrenlosen Koffers geräumt worden. Ein Entschärfer hatte darin dann aber lediglich Sand gefunden.