Köln: Täter benutzt 15-Jährigen als Schutzschild

In der Kölner Innenstadt hat ein Tatverdächtiger einen 15-jährigen Passanten kurzzeitig in einen Würgegriff genommen und mit einem Kugelschreiber bedroht. Nach Darstellung eines Polizeisprechers hatte der Wohnungslose in einem Hotel mehrere Kugelschreiber und einen Schlüssel entwendet. Personal informierte die Polizei, die den Verdächtigen in der Nähe vor einem Supermarkt stellte und ansprach. Daraufhin habe der Mann den zufällig gerade neben ihm stehenden Jugendlichen gepackt, in den Schwitzkasten genommen und ihm einen der Kugelschreiber an den Hals gehalten. Er habe gedroht, dem 15-Jährigen etwas anzutun, so der Polizeisprecher.