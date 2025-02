Köln: Mitpatient bei Sex in Klinik erdrosselt: Psychiatrie für 22-Jährigen

1 Der Mann soll in der Psychiatrie bleiben. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Ein 22 Jahre alter Mann soll einen Mitpatienten beim Sex in einer psychiatrischen Klinik in Nordrhein-Westfalen erdrosselt haben. Der Verdächtige soll nun weiter in der Klinik untergebracht bleiben.











Link kopiert



Wegen der Erdrosselung eines Mitpatienten beim Sex in einer psychiatrischen Klinik soll ein 22-Jähriger in Nordrhein-Westfalen weiterhin in der Psychiatrie untergebracht bleiben. Das ordnete das Landgericht Köln an, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Der psychisch kranke Mann soll laut Anklage im Jahr 2023 im Maßregelvollzug einer Klinik mit dem Mitpatienten Sex gehabt und ihn dabei mit einem Schnürsenkel erdrosselt haben.